В Магаданской области на угольном разрезе произошёл обвал породы

В Сусуманском городском округе Магаданской области на угольном разрезе «Кадыкчанский» произошёл сход горной массы. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Генеральный директор разреза Александр Нестерович сообщил, что причиной обрушения стал сход селя. «В этом месте была линза, вечная мерзлота дала оттайку, и произошло обрушение. Под завалами, предположительно, восемь человек. Это и местные жители, и жители других регионов России. На месте развернут оперативный штаб. Изучаем видео, анализируем ситуацию. Подходит тяжёлая техника, спасатели из Сусумана», — рассказал он.
Ранее МЧС информировало, что под завалами могут находиться до восьми человек. К месту обрушения выдвинулись пожарные, горноспасатели и медики — 16 человек и 6 единиц техники. На место также вылетели спасатели, врачи и следователи на вертолётах, готовился к вылету Ми-8 МЧС России. Дальнейшая информация будет предоставлена по мере поступления данных.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru