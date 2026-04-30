Пентагон сообщил о разморозке военной помощи Украине на 400 млн долларов

В Пентагоне заявили, что использование средств Киевом зависит от того, какое военное оборудование он захочет приобрести.

Источник: Комсомольская правда

Пентагон разморозил военную помощь Украине в размере 400 млн долларов, которые ранее санкционировал Конгресс США. Об этом сообщил министр обороны США Пит Хегсет.

«Департамент признает, что на укрепление европейского потенциала было выделено 400 миллионов долларов, и вчера эти средства были предоставлены», — сказал глава Пентагона на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей.

Финансовый контролер Пентагона Жюль Херст уточнил, что использование средств украинскими властями зависит от того, какое военное оборудование захочет приобрести на них Киев.

Ранее президент США Дональд Трамп заверил журналистов в Белом доме, что его администрация продолжит работать над прекращением украинского конфликта. Само противостояние между Москвой и Киевом он назвал «экстраординарным». При этом экс-офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон высказывал мнение, что Вашингтон перестал считать украинский вопрос своей заботой.

Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше