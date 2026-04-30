Рособрнадзор запретил досматривать участников ОГЭ и ЕГЭ

Рособрнадзор запретил организаторам и сотрудникам, обеспечивающим порядок проведения основного и единого государственных экзаменов (ОГЭ и ЕГЭ), прикасаться к вещам школьников, следует из методических рекомендаций, опубликованных на сайте ведомства.
«Не допускается досмотр участников экзаменов. ВАЖНО! Организаторы вне аудитории и сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, не прикасаются к участникам ГИА и их вещам», — говорится в документе.
При срабатывании металлоискателя участнику предложат добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал, в помещение для хранения личных вещей или сопровождающему.
В случае отказа составляется акт о недопуске участника к месту сдачи экзамена. Повторный допуск к сдаче в резервные сроки возможен только по решению председателя государственной экзаменационной комиссии.
Экзамены ОГЭ для 9-х классов и ЕГЭ для 11-х классов в 2026 году будут проходить в три периода: досрочный, основной и дополнительный, с резервными днями в каждом.
ОГЭ пройдет с 21 апреля по 18 мая (досрочный период), с 2 июня по 6 июля (основной) и с 3 по 25 сентября (дополнительный). ЕГЭ пройдет с 20 марта по 20 апреля (досрочный период), с 1 по 9 июня (основной) и с 4 по 25 сентября (дополнительный).
