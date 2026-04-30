Экс-начальника хабаровского управления ЖКХ оправдали в суде

Центральный районный суд Хабаровска вынес оправдательный приговор в отношении бывшего начальника городского управления ЖКХ. Чиновник обвинялся в халатности, которая, по версии следствия, привела к гибели человека, сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.
«30 апреля 2026 года Центральным районным судом г. Хабаровска оправдан бывший начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда администрации города Хабаровска, обвиняемый в совершении преступления, повлекшего по неосторожности смерть человека», — говорится в сообщении.
Нападения собак: халатность чиновника привела к трагическим последствиям в Хабаровске.
Напомним, в 2024 году на жителя Хабаровска напала стая бездомных собак. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Следствие связало это с работой подрядчика (ИП Лемихова Е. С.), который по муниципальному контракту должен был заниматься отловом животных. По мнению обвинения, бывший начальник управления ЖКХ Иванов В. Н. не проконтролировал работу подрядчика.
Обвинение включило и иные нападения собак без владельцев на 34 жителей г. Хабаровска, в том числе несовершеннолетних, с причинением телесных повреждений в виде многочисленных ран от укусов. Также, в администрацию г. Хабаровска в 2023 году поступали массовые обращения граждан о нахождении и нападении собак без владельцев в различных районах города.
Суд счёл доводы обвинения недоказанными. По мнению судьи, следствие не смогло установить прямую причинно-следственную связь между действиями (или бездействием) Иванова и смертью потерпевшего. Суд пришёл к выводу об отсутствии состава преступления.
В итоге Иванов В. Н. признан невиновным и имеет право на реабилитацию. Гражданские иски потерпевших оставлены без рассмотрения. Приговор пока не вступил в законную силу.