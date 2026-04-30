Приступы удушья и «попкорн» в лёгких. Врачи объяснили губительность вейпов

Вейпы снискали в обществе славу «безопасных» или, по крайней мере, менее вредных, чем обычные сигареты, устройств. На них переходят, пытаясь бросить курить. Ими балуются, считая, что от пары раз в неделю ничего не будет.
Но, по словам врачей, бесследно для организма общение с девайсом не проходит. Кто-то из курильщиков, независимо от стажа, приобретает проблемы с лёгкими, а кого-то не успевают даже довезти до больницы. Подробности — в материале krsk.aif.ru.
Начать легко, а бросить?
Михаил решил попробовать вейп по примеру друга: очень уж классно это выглядело. Вкус понравился, выбор ароматов впечатлил.
Ничего не предвещало негативных последствий. Прошёл год, второй, третий, и вдруг молодой человек начал замечать, что ему стало тяжело двигаться вверх по лестнице.
«Я живу на пятом этаже. Раньше поднимался легко, а теперь, подходя к четвёртому-пятому пролёту, чувствую одышку, приходится останавливаться. В целом стал сложнее переносить физическую нагрузку. По утрам меня начал беспокоить сухой кашель. После первой затяжки стал закашливаться», — рассказывает красноярец.
Кашель может внезапно «взять за горло» днём, на работе. Со всех сторон тут же появляются косые взгляды: смотрят, по словам Михаила, как на больного.
Социальный дискомфорт и переживания за здоровье привели парня к терапевту. Тот, в свою очередь направил к пульмонологу. Сейчас молодой человек проходит обследования и пытается бросить курить. Но это не просто.
«Не замечаешь, как “дудка” входит в привычку: без неё уже не выходишь из дома, рука сама к ней тянется. Если где-то в помещении находишься, постоянно хочется сделать пару затяжек — а для этого нужно выходить, концентрация на делах снижается. Если бы раньше кто-то сказал, какие последствия меня ждут, никогда бы не стал пробовать», — сетует Михаил.
Зловещие последствия.
Симптомы, названные парнем, — верхушка проблемы. Корни лежат глубже — в лёгких.
«У одних из-за вейпов и электронных сигарет обостряются хронически болезни: бронхиальная астма, бронхиты. Других курение делает восприимчивым к инфекциям: и они обращаются с инфекционными осложнениями, пневмониями. Кто-то приходит с воспалением мелких бронхов — бронхиолитом или так называемой попкорновой болезнью, EVALI. А кто-то поступает с тяжёлым поражением лёгких: острым респираторным дистресс-синдромом, таких пациентов кладут на ИВЛ — их не много, но они есть. Часто с названными выше проблемами обращается именно молодёжь», — говорит врач-пульмонолог Дмитрий Аникин.
В лёгких курильщика со временем происходят необратимые изменения. Реснички эпителия погибают и слизь, которую они должны эвакуировать, застаивается, становится вязкой, накапливает бактерии и токсины. Чем чаще и дольше происходит контакт с веществами, содержащимися в вейпах, тем сильнее страдают бронхиолы: они сжимаются, становятся очень плотными и хуже пропускают воздух.
«Пациенты жалуются на чувство неполного вдоха. У некоторых повышается чувствительность к духам и дезодорантам: при контакте с ними могут возникать даже приступы удушья», — предупреждает врач.
Опасные игры.
А если я просто «балуюсь»? Раз в неделю подымил в компании друзей — ничего же страшного?
«Если говорить о вейпах и электронных сигаретах, то даже одна сессия в неделю приравнивается к курению, — утверждает врач-терапевт высшей категории Ольга Краснова. — Кто считает количество затяжек? Их не одна и не две, за вечер человек может совершить десятки: представьте, какое количество аэрозолей и токсических веществ, в том числе канцерогенов, он вдыхает».
Неконтролируемые по времени сессии способны вызывать аллергические реакции. По словам доктора, иногда пострадавших, у которых развился анафилактический шок, даже не успевают довезти до больницы. Технически устройства тоже небезопасны: известны случаи, когда электронные сигареты взрывались в руках, выбивая зубы и повреждая лицо.
Реально ли бросить курить? Да, если человек готов к серьёзной работе над собой.
«Необходимо понять, что вам даёт курение. Это способ почувствовать себя взрослым, справиться с тревогой или получить доступ в сообщество значимых для вас людей? Определив истинную причину, ответьте на вопрос: есть ли способы удовлетворить свою потребность без курения? Если вы действительно заботитесь о себе, найти их не так сложно. Если же вы хотите отказаться от вейпа, потому что так “надо”, будьте готовы к срывам и рецидивам», — говорит психолог Ольга Миронова.