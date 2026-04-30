В Уфе на пять месяцев перекроют улицу Кирова

В башкирской столице с 1 мая частично перекрывают улицу Кирова на участке от Пархоменко до Кустарной.

Источник: ООО «БашРТС» | Пресс-служба

До 30 октября для проезда будет недоступна крайняя полоса проезжей части с нечётной стороны улицы Кирова от дома № 41 до республиканской клинической больницы имени Куватова. С 11 мая по 10 июля ограничат движение по двум крайним полосам проезжей части улицы Кирова от дома № 39 до № 41 с нечётной стороны, предупреждает «БашРТС».

На обозначенном участке будут обновлять тепломагистраль № 8. Запланирован ремонт трубопровода протяжённостью 961 погонный метр.

Ранее Башинформ писал о том, что в Уфе временно ограничат движение по Восточному выезду 30 апреля и 1 мая 2026 года с полуночи до 5 часов утра.