В Уфе на пять месяцев перекроют улицу Кирова

До 30 октября для проезда будет недоступна крайняя полоса проезжей части с нечётной стороны улицы Кирова от дома № 41 до республиканской клинической больницы имени Куватова. С 11 мая по 10 июля ограничат движение по двум крайним полосам проезжей части улицы Кирова от дома № 39 до № 41 с нечётной стороны, предупреждает «БашРТС».