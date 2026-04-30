Нештрафуемый порог превышения скорости хотят снизить до трех километров в час

Глава Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) Михаил Кизлык в четверг, 30 апреля, предложил снизить нештрафуемый порог превышения скорости автомобилистами.
По его словам, дорожные камеры технически готовы к таким меркам. Сейчас нештрафуемый порог составляет около 20 километров в час, Кизлык предлагает его понизить до двух-трех километров.
Он отметил, что нештрафуемый порог серьезно влияет на безопасность на дорогах: так, при его снижении смертность в результате аварий снизится. При этом подобное решение могут принять только МВД РФ и кабмин.
— Если посмотреть паспорт последней современной камеры фото-видеофиксации, то указана погрешность в один километр в час. То есть технологически камеры готовы к тому, чтобы фиксировать скорость с минимальной погрешностью, — заявил Кизлык в беседе с РБК.
В октябре 2025 года Верховный суд России подтвердил законность многократного наказания водителей за превышение скорости, зафиксированное несколькими камерами на одном участке дороги. Когда можно получить два штрафа за одно и то же нарушение и есть ли возможность это обжаловать, выясняла «Вечерняя Москва».
