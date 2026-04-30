Детская железная дорога открывает новый сезон

МИНСК, 30 апр — Sputnik. Столичная детская железная дорога имени Константина Заслонова открывает 71-й сезон, отправление первого поезда запланировано на 1 мая в 11:00, сообщили в пресс-центре БЖД.

Источник: Sputnik.by

Железнодорожный состав провезет пассажиров от станции «Заслоново» до станции «Сосновый Бор» и обратно.

В мае поезда будут курсировать в выходные дни: 1, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 и 31 мая. В эти дни с 11:00 до 16:58 будет организовано 15 рейсов.

С июня по август поезда будут катать своих гостей по средам, четвергам и пятницам с 11:00 до 13:36, а по субботам и воскресеньям — с 11:00 до 16:51.

В сентябре путешествие на поезде по Детской железной дороге можно будет совершить в выходные дни 5, 6, 12 и 13 сентября с 11:00 до 16:51. Купить билеты можно на вокзале станции «Заслоново» возле Парка Челюскинцев. Стоимость одного билета составляет 12 рублей.

Детские забавы.

На прошлой неделе в пятницу состоялся запуск аттракционов в четырех столичных парках — парке Челюскинцев, парке Горького, парке 900-летия города Минска и парке имени Уго Чавеса.

В некоторых парках появились и новые аттракционы. Так, аттракцион «Микс» установили в парке Челюскинцев, а в парке Горького для маленьких посетителей появилась «Пожарная команда».

Помимо этого, произошла незначительная ротация: из парка имени Уго Чавеса в парк Горького переехало два аттракциона — «Розовый слон» и 5D-кинотеатр. Также в парк Челюскинцев переехал батут-трамплин «Паук».