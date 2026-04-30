Вдова бывшего владельца Центрального рынка в Перми оформила статус ИП

Людмила Шенгелия, жена бизнесмена Реваза Шенгелии, умершего в 2025 году, зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель. По данным издания «Ъ-Прикамье», основным направлением её деятельности стала аренда и управление как жилой, так и коммерческой недвижимостью.
Кроме того, Людмила Шенгелия выступает доверительным управляющим долями в компаниях «Торговый комплекс “Центральный”» и «Молодежный культурный центр». Эти активы перешли к ней по наследству в декабре 2025 года.
Напомним, Реваз Шенгелия скончался 7 ноября 2025 года в Грузии после продолжительной болезни. Он являлся владельцем компании «Торговый комплекс “Центральный”», которая управляет Центральным рынком. Также на него были оформлены земельные участки, где расположен рынок.