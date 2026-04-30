В Хабаровске транспортная прокуратура выявила нарушения при закупке топлива

Дальневосточная транспортная прокуратура обнаружила нарушения при проведении закупки на поставку дизельного топлива. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Проверка коснулась ФБУ «Администрация Амурского бассейна внутренних водных путей». Комиссия по закупкам признала заявку одного из участников соответствующей условиям извещения, хотя её следовало отклонить. Потенциальный поставщик предложил топливо более низкого экологического класса, чем требовалось. После вмешательства прокуратуры учреждение отменило закупку.
Руководителю организации внесли представление. По итогам его рассмотрения с членами закупочной комиссии провели дополнительные занятия, также запланировано тематическое обучение работников. Два ответственных должностных лица привлечены к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.30.1 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за признание заявки соответствующей установленным требованиям в случае, если такая заявка подлежала отклонению. Одному из них назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, второму — предупреждение.
В прокуратуре подчеркнули, что закупки для государственных нужд должны проводиться строго по закону, чтобы исключить использование бюджетных средств на товары, не соответствующие заявленным характеристикам.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru