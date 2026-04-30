В Хабаровске транспортная прокуратура выявила нарушения при закупке топлива

Руководителю организации внесли представление. По итогам его рассмотрения с членами закупочной комиссии провели дополнительные занятия, также запланировано тематическое обучение работников. Два ответственных должностных лица привлечены к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.30.1 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за признание заявки соответствующей установленным требованиям в случае, если такая заявка подлежала отклонению. Одному из них назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, второму — предупреждение.