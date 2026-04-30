«Майские» в Хабаровском крае: оценить плов и научиться владеть шашкой

Короткая рабочая неделя завершается для жителей Хабаровского края первыми майскими трехдневными выходными, которые объявлены в России по случаю праздника Весны и Труда. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», следующий период отдыха будет связан уже с Днем Победы и также продлится три дня.
Что же касается грядущих выходных, партнеры проекта «Отдыхаем в крае» предлагают жителям и гостям региона провести их ярко и увлекательно.
По случаю 1 мая в Амурске на Придворцовой площади состоится гастро-фестиваль «Плов.amk» (0+), программа которого подразумевает соревнования по приготовлению этого восточного блюда. Казаны установят на площади, и участники на глазах у гостей приступят к созданию кулинарных шедевров.
Кстати, ознаменуется день и началом нового IV сезона Всероссийского конкурса «Дальний Восток — Земля приключений», который инициирован Заместителем Председателя Правительства РФ — полномочным представителем Президента РФ в ДФО Юрием Трутневым.
Почерпнуть идею для будущего ролика можно будет, например, 2 мая во время тура «Горная сказка» (6+). Во время этого путешествия откроются панорамы озера Амут, виды хребта Мяо-Чан, гор Кулуар и Лысая, а также участникам откроется водопад в поселке Горном.
Или 2 мая можно отправиться на экскурсию «Дзен по-нанайски» (0+). Программа тура предполагает посещение культурного центра, национального музея, а также мастер-класс по изготовлению нанайского оберега из рыбьих косточек, фотосессию в нанайских национальных костюмах и экскурсию к петроглифам. Закончится прогулка обедом из национальных рыбных блюд.
Еще один дополнительный выходной 3 мая можно посвятить туру в Свято-Петропавловский женский монастырь (0+). Участники экскурсии прогуляются по территории обители и храмов, а по завершению прогулки предполагается трапеза.
В воскресенье гостей будут ждать в подворье «Наше место», которое находится в предгорье Хехцира (0+). Туристы отправятся на мастер-класс по владению шашкой, стрельбе из лука, покатаются на лошадях, а также поучаствуют в активных играх в рамках программы «Казачья вольница».
Подробнее о турах и доступных предложениях отдыха можно уточнить в социальных сетях, на сайте министерства туризма Хабаровского края.