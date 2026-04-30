«Летопись Победы» объединила красноярских школьников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске прошел ежегодный патриотический фестиваль «Красноярск. Летопись Победы. Забвению не подлежит». В этом году он посвящен 80-летию Международного военного трибунала над главными нацистскими преступниками в Нюрнберге.
Основной площадкой фестиваля стала школа № 159 Октябрьского района. В испытаниях приняли участие около 600 старшеклассников из разных районов города.
Программа была разделена на военно-патриотическое и музейное направления. Впервые участники выполняли нормативы комплекса ГТО. Кроме того, команды прошли испытания по строевой подготовке, исполнили военные песни, показали навыки сборки и разборки автомата, метания гранаты, надевания противогаза и оказания первой помощи.
Для музейного направления школьники подготовили «музейные чемоданчики» — мобильные экспозиции с артефактами времен Великой Отечественной войны и их копиями. Каждый проект был связан с личными, семейными или локальными историями о военном времени.
Интеллектуальный этап посвятили первому международному судебному процессу, давшему правовую оценку преступлениям нацизма и заложившему основы международного уголовного права.
Итоги историко-исследовательского, военно-патриотического и музейного направлений, а также имя абсолютного победителя объявят 7 мая в Культурном центре на Высотной.
В главном управлении образования Красноярска отметили, проект «Летопись Победы» проводится с 2014 года. Ежегодно в нем участвуют более 1500 учеников 8−11 классов красноярских школ.