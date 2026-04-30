Теннисистка из Красноярска Мирра Андреева сыграет в полуфиналах одиночного и парного разряда в Мадриде

Ранее, 28 апреля, Андреева вышла в полуфинал и в одиночном разряде этого же турнира. Она обыграла канадку Лейлу Фернандес со счетом 7:6 (7:1), 6:3. В первом сете красноярка уступала 1:4, а при счете 5:6 отыграла три сетбола. В полуфинале одиночного турнира соперницей Андреевой станет американка Хейли Баптист. Игра состоится сегодня, 30 апреля.