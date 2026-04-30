Теннисистка из Красноярска Мирра Андреева сыграет в полуфиналах одиночного и парного разряда в Мадриде

Уроженка Красноярска Мирра Андреева успешно выступает на престижном теннисном турнире категории WTA 1000 в Мадриде. Его призовой фонд превышает 8,2 миллиона евро.
Накануне девушка вместе с россиянкой Дианой Шнайдер пробилась в полуфинал парного разряда. В четвертьфинале они обыграли австралийку Эллен Перес и Деми Схурс из Нидерландов.
Как пишут gornovosti.ru, матч продлился 1 час 11 минут и завершился со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянок. В полуфинале Андреева и Шнайдер встретятся с дуэтом Лаура Зигемунд (Германия) — Вера Звонарева. Матч запланирован на завтра, 1 мая.
Ранее, 28 апреля, Андреева вышла в полуфинал и в одиночном разряде этого же турнира. Она обыграла канадку Лейлу Фернандес со счетом 7:6 (7:1), 6:3. В первом сете красноярка уступала 1:4, а при счете 5:6 отыграла три сетбола. В полуфинале одиночного турнира соперницей Андреевой станет американка Хейли Баптист. Игра состоится сегодня, 30 апреля.
Добавим, 29 апреля Андреевой исполнилось 19 лет. В комментарии для WTA девушка поделилась, что на день рождения хочет купить туфли на небольшом каблуке.
Сейчас спортсменка занимает восьмое место среди мировых теннисисток и первое — по России.
