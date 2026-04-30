Притяжение интеллектуальной элиты. Ректоры обсудили приемную кампанию

По его словам, в этом году контрольные цифры приема (КЦП) составят более 620 тысяч: наибольшее количество бюджетных мест предусмотрено на инженерных (263 816 мест), педагогических (78 998) и медицинских специальностях (57 721). Среди нововведений этого года — отказ от информационных систем организаций при приеме на обучение, поступление после колледжа по внутренним экзаменам (при продолжении обучения по профилю), поступление иностранцев по внутренним экзаменам (при отсутствии ЕГЭ) и установление «дней тишины» (запрет отзыва согласий в день издания приказов). Стоимость обучения в 2026 году, по его словам, снизилась на 2,6% по сравнению с уровнем 2025 года.