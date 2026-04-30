В Ростовской области стартовала реконструкция моста за 296,5 млн

В Усть-Донецком районе приступили к обновлению мостового перехода, который играет важную роль в транспортной инфраструктуре региона. На эти цели из областного бюджета направлено почти 300 млн рублей. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области. Данный мост соединяет дороги «Шахты — Цимлянск» и «Шахты — Белая Калитва», обеспечивая проезд к нескольким хуторам. Однако старая конструкция устарела: полотно стало слишком узким — разъезд двух автомобилей был невозможен, опоры и бетонные элементы находились в аварийном состоянии, дорожное покрытие значительно разрушилось, при этом интенсивность движения грузового и пассажирского транспорта только росла. Протяжённость реконструируемого участка с подъездными путями составит порядка 400 метров. После завершения работ мост получит две полноценные полосы движения с качественным асфальтобетонным покрытием, современные защитные ограждения, укреплённые обочины для повышения безопасности, специальные служебные проходы. По данным подрядной организации, готовность объекта уже достигает 30%. Полностью завершить реконструкцию и открыть обновлённый двухполосный мост планируют в октябре текущего года.