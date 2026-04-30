Донские учёные разработали систему ИИ для принятия решений об эвакуации

Проверку разработки учёные провели на супертайфуне «Мария», обрушившемся на китайскую провинцию Цзянси в 2018 году. Из-за стихии тогда были эвакуированы более 500 тыс. человек. Учёные из Китая предоставили экспертные оценки по всем критериям для выбора наилучшей эвакуационной стратегии. Алгоритм проанализировал пять альтернатив и выдал наиболее вероятный вариант. Последующие анализы чувствительности и стабильности подтвердили эффективность метода.