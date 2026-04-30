Синоптики пообещали перемену погоды к теплу в Воронежской области с 1 мая

В предстоящие длинные выходные жителей Воронежа и области ждет долгожданное потепление. Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, уже с первого дня мая столбики термометров днем поползут вверх, однако по ночам еще возможны заморозки.
В пятницу, 1 мая, характер погоды начнет меняться. Ночью местами температура опустится до −1 градуса, но днем воздух прогреется до +12 градусов по области, а в Воронеже будет около +10. Правда, первый день мая не обойдется без осадков — повсеместно ожидаются небольшие дожди.
В субботу, 2 мая, ночью вновь вероятны заморозки до −1 градуса. Зато днем дожди прекратятся. Существенных осадков не прогнозируется: столбики термометров покажут до +15 градусов по области и до +12 в областном центре.
Наконец, в воскресенье, 3 мая, погода порадует солнечной и более комфортной погодой. Ночью будет уже +2 градуса, а днем воздух прогреется до +15 градусов.
В Гидрометцентре напоминают, что, несмотря на дневное тепло, ночи останутся холодными, поэтому дачникам и автовладельцам стоит учитывать риск заморозков.