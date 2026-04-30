Пострадавший от атаки БПЛА волгоградец находится в состоянии средней тяжести

Стало известно состояние пострадавшего, который получил осколочные ранения в ходе ночной атаки БПЛА на Волгоградскую область. Поздно вечером 29 апреля 2026 года 65-летнего жителя Алексеевского района доставили в Урюпинскую ЦРБ. Он проходит лечение в травматологическом отделении, состояние стабильное, сообщили в комитете здравоохранения по региону. Напомним, ранение он получил, когда в его дом попал беспилотник.
Ночью Волгоградская область отразила очередную атаку киевские дронов. На этот раз, по словам губернатора Бочарова, целью противника стали объекты гражданской инфраструктуры в Алексеевском и Ольховском районах. Других пострадавших нет.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.