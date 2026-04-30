Врач Осипов рассказал, что из-за «погодных качелей» увеличилось число инфарктов

Резкие перепады температуры в середине весны, такие как переход от +15°C к +3 или 0 и обратно, могут стать серьёзным стрессом для организма. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» предупредил главврач Домодедовской ЦРБ, заслуженный работник здравоохранения Московской области Андрей Осипов.
Снегопад в конце апреля может иметь серьёзные последствия для здоровья людей. В связи с изменениями погоды участились обращения за медицинской помощью. Чаще всего люди жаловались на недомогание, но также были и более сложные случаи. Например, за последние дни количество пациентов с острым инфарктом миокарда и нарушениями кровообращения увеличилось в два раза.
Осипов отметил, что такие изменения погоды особенно опасны для людей с хроническими заболеваниями и метеочувствительностью. Резкие перепады атмосферного давления могут вызвать спазм или расширение сосудов, что увеличивает риск инфаркта миокарда.
Люди с хроническими заболеваниями дыхательной системы также должны быть осторожны. Во время непогоды риск переохлаждения и развития острого бронхита возрастает. Важно заботиться о своём здоровье, не допускать переохлаждения и строго соблюдать рекомендации врачей, особенно при приёме лекарств.
