Врач Осипов рассказал, что из-за «погодных качелей» увеличилось число инфарктов

Снегопад в конце апреля может иметь серьёзные последствия для здоровья людей. В связи с изменениями погоды участились обращения за медицинской помощью. Чаще всего люди жаловались на недомогание, но также были и более сложные случаи. Например, за последние дни количество пациентов с острым инфарктом миокарда и нарушениями кровообращения увеличилось в два раза.