Какой церковный праздник отмечают 30 апреля

Сегодня, 30 апреля 2026 года, в православной церкви отмечают день обретения мощей преподобного Александра Свирского (1641). Преподобный Александр Свирский (1448−1533) — великий русский святой, стоял у истоков основания Свято-Троицкого монастыря на реке Свири. Он прославился своей аскетичной жизнью, прозорливостью и даром чудотворения. Мощи святого были обретены нетленными в 1641 году. В XX веке, в годы церковных гонений, они были изъяты, а в 1998 году вторично обретены и возвращены в возрожденный Свято-Троицкий монастырь. Кроме того, 30 апреля память ряда мучеников и праведников. В их числе: Священномученик Симеон, епископ Персидский, и с ним мученики Авделай и Ананий пресвитеры, евнух Хусдазат и иные (344). Они пострадали за свою непоколебимую веру и приняли мученическую смерть во время гонений царя Сапора II. Преподобный Зосима, игумен Соловецкий (1478), стоял у истоков основания Соловецкого монастыря. Став игуменом, занялся устроением внутреннего быта обители и ввел строгое общежитие. Прославился своей прозорливостью и чудотворением. Мученик Адриан (251), пострадавший в Никомидии при императоре Деции. Вспоминают в этот день о преподобном Акакии, епископе Мелитинском (ок. 435). Святителе Агапите, папе Римском (536), преподобном Паисии Киевском, Христа ради юродивом (1893). Кроме того, совершается память исповедника Михаила, пресвитера (1935) и Феодора пресвитера (1942), пострадавшие за веру в XX веке. 30 апреля 2026 года выпадает на четверг, постных ограничений в этот день нет.