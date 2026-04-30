Цена нефти Brent превысила 126 долларов за баррель впервые с марта 2022 года

Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE поднималась до 126,3 доллара за баррель, впервые с 9 марта 2022 года превысив этот уровень.
По состоянию на 7:50 цена Brent росла на 12,6 процента и составляла 125,3 доллара за баррель.
Одновременно июньский фьючерс на нефть марки WTI прибавлял 10,5 процента, достигая 110,5 доллара за баррель, передает ICE.
Стоимость нефти марки Brent показала рост на фоне обострения ситуации в Иране. Вечером 18 марта цена майских фьючерсов на лондонской бирже ICE впервые превысила 111 долларов за баррель.
Ограничение судоходства в Ормузском проливе со стороны Ирана привело к росту цен на российскую нефть марки Urals, а также на сжиженный природный газ, алюминий и другие сырьевые товары, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media. По информации агентства, 1 апреля средняя стоимость Urals в западных портах России достигла 93,4 доллара за баррель.