Восемь человек оказались под завалами рудника в Магаданской области

Обрушение рудника произошло в Магаданской области, на угольном разрезе Кадыкчанский в Сусуманском округе. На место направлены силы МЧС, по предварительной информации, под завалами могут находиться до восьми человек, сообщила РБК пресс-служба МЧС России.
«Силы МЧС России направлены к месту обрушения рудника в Магаданской области. Поступило сообщение о сходе горной массы на угольном разрезе Кадыкчанский в Сусуманском городском округе», — говорится в сообщении.
К месту обрушения выехали 16 человек — пожарные, горноспасатели и медработники, а также 6 единиц техники. К вылету готовится вертолет Ми-8 МЧС.
Утром 28 апреля снег сошел на рудник «Ирокинда» в Муйском районе Бурятии. На месте происшествия было девять рабочих. Тела шестерых обнаружили позднее под завалами, троим удалось выбраться из снега без повреждений. СК задержал директора рудника, которого подозревают в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.
