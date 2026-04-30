Появилась информация о застрявших во Вьетнаме самарских туристах

Туристы из Самары и Тольятти на несколько часов застряли в аэропорту Вьетнама Камрани. В паблике Самара ДТП со ссылкой на очевидцев сообщается, что несколько людей из Самары, Тольятти, Ульяновска и Казани потеряли много времени в «серой» зоне аэропорта до прохождения визового контроля.
Издание tourdom.ru со ссылкой на турагента, отправившего людей на отдых, пишет, что точную причину задержки пассажирам не объяснили. По одной из версий, проблема могла быть в том, что в аэропорту зависли компьютеры.
О каком именно рейсе идет речь, не совсем ясно. В сезонном расписании Курумоча указан самолет до Нячанга, рядом с которым и расположен аэропорт Камрань. Но в онлайн-табло на ближайшие дни такого рейса нет. Возможно, самарцы могли вылететь из соседних городов, например, из Казани.
Напомним, что аэропорт Курумоч закрывали ночью 30 апреля из-за угрозы атаки БПЛА, но сейчас ограничения уже сняли.