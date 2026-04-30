Первый в РФ учебник по врожденным уродствам создали в Нижнем Новгороде

Врожденные уродства впервые в России описали в учебнике. Над созданием книги работала специалист ННГУ Мария Ведунова, сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Учебник под названием «Тератология с основами медицинской генетики» рассказывает о пороках развития и раскрывает механизмы, которые использует современная наука, чтобы ребенок родился здоровым.
Директор ИББМ ННГУ, профессор Мария Ведунова стала автором первого русскоязычного учебника по тератологии. Известно, что в 2026 году ННГУ выпустит первых врачей-генетиков.
Ранее мы писали, что нижегородские ученые работают над методом диагностики рака терагерцовыми волнами.