Суд оставил без движения иск экс-директора к Олегу Газманову на 44 млн

Конфликт между бывшими партнёрами начался после того, как в 2024 году певец обратился в полицию с заявлением о хищении доходов от концертов. Итогом стал приговор для Царенко: четыре года колонии за мошенничество. Всего следствие выявило два эпизода преступной деятельности с общим ущербом более 25 миллионов рублей, где народный артист проходил как потерпевшая сторона.