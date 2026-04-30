В Башкирии утвердили график сабантуев в районах. Праздник пройдет в 54 районах с 30 мая до 18 июля.
Глава республики Радий Хабиров подписал соответствующий указ 28 апреля. Первыми праздник встретят 30 мая в Абзелиловском, Гафурийском, Зилаирском, Калтасинском и Кугарчинском районах. Основной поток торжеств приходится на 6 и 12 июня. Завершит сезон Белорецкий район — там Сабантуй состоится 18 июля.
Отдельные даты установлены для Баймакского района (11 июня), Бирского, Караидельского, Мечетлинского и Стерлитамакского районов (13 июня), а также для Белебеевского и Куюргазинского районов (20 июня).
В указе также определены ответственные за безопасность, медицинское обеспечение и организацию праздника.