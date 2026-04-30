Двое детей и трое взрослых пострадали при пожаре в Красноярске

В Красноярске при пожаре в пятиэтажном жилом доме пострадали пять человек, среди них двое детей, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.
Возгорание произошло в квартире на третьем этаже дома на улице Аэровокзальная. Из-за сильного задымления потребовалась эвакуация: 45 человек вышли самостоятельно, еще девять были спасены сотрудниками МЧС.
Один из жильцов был обнаружен на лестничной клетке между третьим и четвертым этажами и передан медикам. Позже за медицинской помощью обратились еще четыре человека, включая детей 2021 и 2024 годов рождения, с признаками отравления продуктами горения.
«Силами 29 человек и десяти единиц техники пожар был ликвидирован на площади 18 кв. м, от огня пострадали домашние вещи и мебель», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электропроводки.
В октябре 2025 года пожар вспыхнул в пятиэтажном здании в Красноярском крае. В результате погиб один человек, еще двое пострадали. Возгорание началось в квартире на верхнем этаже здания, затем огонь перекинулся на крышу, пожар охватил 2 тыс. кв. м, 200 человек самостоятельно покинули дом.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».