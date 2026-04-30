Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое детей и трое взрослых пострадали при пожаре в Красноярске

В Красноярске при пожаре в пятиэтажном жилом доме пострадали пять человек, среди них двое детей, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.

Источник: РБК

В Красноярске при пожаре в пятиэтажном жилом доме пострадали пять человек, среди них двое детей, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.

Возгорание произошло в квартире на третьем этаже дома на улице Аэровокзальная. Из-за сильного задымления потребовалась эвакуация: 45 человек вышли самостоятельно, еще девять были спасены сотрудниками МЧС.

Один из жильцов был обнаружен на лестничной клетке между третьим и четвертым этажами и передан медикам. Позже за медицинской помощью обратились еще четыре человека, включая детей 2021 и 2024 годов рождения, с признаками отравления продуктами горения.

«Силами 29 человек и десяти единиц техники пожар был ликвидирован на площади 18 кв. м, от огня пострадали домашние вещи и мебель», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электропроводки.

В октябре 2025 года пожар вспыхнул в пятиэтажном здании в Красноярском крае. В результате погиб один человек, еще двое пострадали. Возгорание началось в квартире на верхнем этаже здания, затем огонь перекинулся на крышу, пожар охватил 2 тыс. кв. м, 200 человек самостоятельно покинули дом.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше