Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Роспотребнадзоре рассказали о контроле качества воздуха в Перми

Пожар на промышленном объекте полыхает почти сутки.

Качество воздуха продолжают мониторить в Перми после пожара на предприятии, рассказали сайту perm.aif.ru в краевом Управлении Роспотребнадзора.

В связи с пожаром, который продолжает гореть с 29 апреля на промышленном объекте в Перми, Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю организовало мониторинг качества атмосферного воздуха в жилых зонах.

«Нарушений нет. Замеры проводятся периодически, ведется мониторинг», — сообщили сайту perm.aif.ru в ведомстве.

Напомним, в крае всё ещё действует режим «Беспилотной опасности». Все оперативные службы находятся в режиме полной готовности.