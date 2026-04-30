В Роспотребнадзоре рассказали о контроле качества воздуха в Перми

Качество воздуха продолжают мониторить в Перми после пожара на предприятии, рассказали сайту perm.aif.ru в краевом Управлении Роспотребнадзора.
В связи с пожаром, который продолжает гореть с 29 апреля на промышленном объекте в Перми, Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю организовало мониторинг качества атмосферного воздуха в жилых зонах.
«Нарушений нет. Замеры проводятся периодически, ведется мониторинг», — сообщили сайту perm.aif.ru в ведомстве.
Напомним, в крае всё ещё действует режим «Беспилотной опасности». Все оперативные службы находятся в режиме полной готовности.