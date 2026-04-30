«Огненную змею» в Каратузском округе остановили встречным отжигом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Каратузском округе лесные пожарные ликвидировали два возгорания, одно из которых из-за сильного ветра растянулось на несколько километров и обогнуло гору в окрестностях села Уджей.

Пожар утром зафиксировала камера видеомониторинга. На разведку выехали две бригады Каратузской лесопожарной станции. Специалисты прошли вдоль кромки огня с воздуходувками и ранцевыми лесными огнетушителями, однако шквалистый ветер за несколько минут изменил обстановку: площадь возгорания быстро увеличилась.

«Усилили лесопожарную группировку несколькими группами бойцов лесного спецназа, которые прибыли с севера на усиление. Местность гористая, крутые косогоры, по которым пройти-то сложно. Зато пламя вверх быстро поднимается. Удалось остановить пожар встречным отжигом», — рассказал начальник Каратузской лесопожарной станции Николай Неделин.

К вечеру еще одно возгорание произошло в окрестностях села Каратузское. Расстояние между двумя очагами составляло около 30 км. На обоих участках тушение велось одновременно.

Всего к ликвидации пожаров привлекли 49 человек и 7 единиц техники. Для оценки обстановки также использовали беспилотник. Оба возгорания удалось ликвидировать утром, с разницей примерно в час.

По предварительным данным, причиной обоих пожаров стало неосторожное обращение с огнем. Личности виновных устанавливают инспекторы Лесной охраны.