Известное белорусское мыло оказалось под запретом на продажу

В Беларуси под запрет попало известно отечественное мыло. Причины назвали в Госстандарте, включив товар в Реестр опасной продукции.
Так, под запрет попало жидкое мало бренда «Чистые руки» с ромашкой от гомельского производителя «Будмаш».
Отмечено, что данное средство, предназначенное для гигиенического ухода за кожей рук и тела, не соответствует требованиям технического регламента о безопасности парфюмерно-косметической продукции.
Так, в отдушке с ромашкой нашли запрещенный к использованию в парфюмерно-косметической продукции компонент — этилцеллозольв. Обычно этилцеллозольв используют в качестве растворителя многих лакокрасочных материалов на разнообразной химической основе.
Также специалисты Госстандарта нашли ошибки в маркировке мыла, так как на этикетке компоненты в составе перечислялись в некорректном порядке.