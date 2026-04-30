Известное белорусское мыло оказалось под запретом на продажу

В Беларуси под запрет попало известно отечественное мыло. Причины назвали в Госстандарте, включив товар в Реестр опасной продукции.

Так, под запрет попало жидкое мало бренда «Чистые руки» с ромашкой от гомельского производителя «Будмаш».

Отмечено, что данное средство, предназначенное для гигиенического ухода за кожей рук и тела, не соответствует требованиям технического регламента о безопасности парфюмерно-косметической продукции.

Так, в отдушке с ромашкой нашли запрещенный к использованию в парфюмерно-косметической продукции компонент — этилцеллозольв. Обычно этилцеллозольв используют в качестве растворителя многих лакокрасочных материалов на разнообразной химической основе.

Также специалисты Госстандарта нашли ошибки в маркировке мыла, так как на этикетке компоненты в составе перечислялись в некорректном порядке.

В итоге было принято решение о введении запретных мер. С 30 апреля его нельзя будет продавать в Беларуси и ввозить в страну, а также изымут из обращения.