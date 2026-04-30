Более 39 тысяч воронежцев уже выбрали объекты для благоустройства

Всероссийское голосование за объекты благоустройства, стартовавшее 21 апреля, продолжается. По состоянию на утро 30 апреля, свой выбор сделали 39 464 жителя Воронежской области.
Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», напомнили в областном правительстве. На настоящий момент лидируют Воронеж (22 783 голоса), Россошь (3 487 голосов), Бутурлиновское городское поселение (2 148 голосов). В областном центре участвуют 11 территорий: сквер имени Виталия Злотникова, «Совенок», «Ратный», «Свадебный», «Рыбка», «Авиаторов», «Ворошилова», «Надежда», «Петровский», бульвар Героев Сталинграда и территория около дворца спорта «Юбилейный». Площадку, которая станет победителем, ждет обновление в 2027 году.
Торжественный старт голосованию дал президент Владимир Путин на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России». Оно продлится по 12 июня.
Проголосовать можно несколькими способами:
на сайте;
через приложение «Госуслуги. Решаем вместе»;
при поддержке волонтёров в общественных местах региона.
Результаты голосования напрямую повлияют на то, какие парки, скверы, набережные и дворы получат финансирование и будут благоустроены уже в ближайшие годы.