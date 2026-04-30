Более 39 тысяч воронежцев уже выбрали объекты для благоустройства

Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», напомнили в областном правительстве. На настоящий момент лидируют Воронеж (22 783 голоса), Россошь (3 487 голосов), Бутурлиновское городское поселение (2 148 голосов). В областном центре участвуют 11 территорий: сквер имени Виталия Злотникова, «Совенок», «Ратный», «Свадебный», «Рыбка», «Авиаторов», «Ворошилова», «Надежда», «Петровский», бульвар Героев Сталинграда и территория около дворца спорта «Юбилейный». Площадку, которая станет победителем, ждет обновление в 2027 году.