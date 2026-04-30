Три миллиона семей в Британии стали реже питаться: что происходит с экономикой страны

Около трех миллионов британских домохозяйств вынуждены пропускать приемы пищи и реже собираться семьями. Это необходимо для того, чтобы сэкономить средства в условиях роста стоимости жизни в стране. Об этом сообщает британская радиостанция LBC со ссылкой на новое исследование компании Which.
Согласно приведенным данным, 85% взрослых британцев обеспокоены ценами на продукты. Две трети домохозяйств изменили свои привычки в питании. 43% покупают более дешевые продукты, 37% — бюджетные товары из супермаркетов, 31% — продукты по акции.
LBC также обратила внимание на уровень потребительского доверия в апреле этого года. Он упал до минус 62%, что является самым низким показателем с 2022 года.
Накануне в центре Лондона прошли протесты против роста цен на бензин и дизель. Демонстрация прошла у здания Минфина Великобритании. В акции принимали участие фермеры, дальнобойщики и партийные активисты. Они держали флаги с лозунгом «Давайте сделаем Британию великой».