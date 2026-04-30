Три миллиона семей в Британии стали реже питаться: что происходит с экономикой страны

Около трех миллионов британских домохозяйств вынуждены пропускать приемы пищи и реже собираться семьями. Это необходимо для того, чтобы сэкономить средства в условиях роста стоимости жизни в стране. Об этом сообщает британская радиостанция LBC со ссылкой на новое исследование компании Which.