Тишковец рассказал, какую погоду следует ожидать в Москве в мае и июне

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в мае погода в Москве будет постепенно улучшаться, а июнь будет несколько теплее нормы, сообщает РИА «Новости».
Тишковец сказал, что относительно холодной погода будет в середине мая, когда количество дождей предположительно в 1,5−2 превысит средние показатели. Эксперт заявил, что такую погоду иногда называют «черемуховыми холодами», поскольку они часто приходят во время цветения черемухи. Затем Гольфстрим прогреет северные моря и станет теплеть.
Май «передаст эстафету тепла июню», сказал синоптик. По его словам, первый месяц лета обещает быть на два градуса выше нормы.
29 апреля высота снежного покрова в Москве была рекордной.
