Посмертная выставка Владимира Шинкарева «Вечное возвращение» открылась в НГХМ

Сегодня, 30 апреля, в НГХМ открывается первая в Нижнем Новгороде персональная выставка известного петербургского художника Владимира Шинкарева «Вечное возвращение» (16+). В экспозиции представили более 90 работ, написанных с 1980-ых годов по настоящее время.
Владимир Шинкарев — одна из ключевых фигур в российской живописи. В советское время он стал одним из основателей творческой группы «Митьки», а одноименная книга художника породила целую субкультуру.
Персональная выставка Владимира Шинкарева в Нижнем Новгороде готовилась около года. К сожалению, он скоропостижно скончался на 73 году жизни незадолго до открытия. Многие работы в экспозиции стали пророческими, как и само название — «Вечное возвращение». Оно продиктовано не только одноименной концепцией Фридриха Ницше, но и тем, что на каждом этапе своего творчества художник возвращался к старым образам, переосмыслял их, а иногда и переписывал картины заново.
«Владимир любил такую красоту, которая скрыта и открывается внутренне, когда вглядываешься в нее. Особенно сильно он чувствовал Петербург. Он часто писал старый город, в котором прошло его детство и в котором мы росли. Эти картины не мрачные — они просто сдержанные, меланхоличные, задумчивые», — рассказала вдова художника Алина Николаевна.
Вехи жизни.
Последняя серия работ художника «Жизнь удалась» стала одной из центральных в экспозиции. Она посвящена заключительным годам жизни известных писателей, музыкантов и других исторических личностей. Так, например, Шинкарев изобразил 35-го президента США Джона Кеннеди незадолго до смертельного выстрела, болезнь писателя Марселя Пруста и одно из последних путешествий поэта Артюра Рембо.
Близкие художника отмечают, что он всегда интересовался биографиями выдающихся людей, вдохновлялся их судьбами, а также интересовался кинематографом и историей мирового искусства. Философское мировоззрение, детское любопытство и жажда жизни прослеживаются во всех работах в экспозиции.
Выставку можно посетить до 12 июля.
