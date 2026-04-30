Посмертная выставка Владимира Шинкарева «Вечное возвращение» открылась в НГХМ

Персональная выставка Владимира Шинкарева в Нижнем Новгороде готовилась около года. К сожалению, он скоропостижно скончался на 73 году жизни незадолго до открытия. Многие работы в экспозиции стали пророческими, как и само название — «Вечное возвращение». Оно продиктовано не только одноименной концепцией Фридриха Ницше, но и тем, что на каждом этапе своего творчества художник возвращался к старым образам, переосмыслял их, а иногда и переписывал картины заново.