Ограничения на полеты сняли в аэропорту Нижнего Новгорода

Ограничения на прием и отправку самолетов сняли в нижегородском аэропорту. Об этом сообщили представители воздушной гавани имени В. П. Чкалова.
Напомним, что план «Ковер» объявляли в столице Приволжья для обеспечения безопасности. Сейчас все службы авиаузла работают в штатном режиме.
Пассажиров настоятельно просят следить за объявлениями о начале регистрации и посадки на борт, а также за информацией на онлайн-табло.
Ранее мы писали, что прошедшей ночью жителей Нижегородской области напугали громкие хлопки. Над территорией России силы ПВО обезвредили 189 беспилотников.