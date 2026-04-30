Экономист СФУ рассказала, выгодны ли экономике долгие майские каникулы

Майские каникулы приносят российской экономике больше пользы, чем вреда. Так считает кандидат экономических наук из СФУ.

Майские каникулы приносят российской экономике больше пользы, чем вреда. Так считает кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и управления рисками СФУ Оксана Дягель.

Бытует мнение, что из-за долгих праздников экономика теряет миллиарды рублей, а производительность падает. Экономист не отрицает прямых потерь для промышленности, но называет такой подход «линейным мышлением», которое не видит картины целиком.

В дни каникул экономика переключается на потребительскую активность. Расходы россиян в праздники традиционно растут на 10−12%. Например, выручка в доставке еды и товарах для дома и дачи прибавляет до 25%.

Внутренний туризм тоже набирает обороты — по разным оценкам, по стране путешествуют от 2 до 3 миллионов человек. Для отелей, кафе, такси и музеев майские праздники становятся коротким, но очень прибыльным сезоном.

Кроме того, есть и отложенный эффект: отдохнувший сотрудник в следующие два месяца работает продуктивнее.

Напомним, в этом году россиян ждут два блока выходных: с 1 по 3 и с 9 по 11 мая.

