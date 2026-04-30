Экономист СФУ рассказала, выгодны ли экономике долгие майские каникулы

Майские каникулы приносят российской экономике больше пользы, чем вреда. Так считает кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и управления рисками СФУ Оксана Дягель.
Бытует мнение, что из-за долгих праздников экономика теряет миллиарды рублей, а производительность падает. Экономист не отрицает прямых потерь для промышленности, но называет такой подход «линейным мышлением», которое не видит картины целиком.
В дни каникул экономика переключается на потребительскую активность. Расходы россиян в праздники традиционно растут на 10−12%. Например, выручка в доставке еды и товарах для дома и дачи прибавляет до 25%.
Внутренний туризм тоже набирает обороты — по разным оценкам, по стране путешествуют от 2 до 3 миллионов человек. Для отелей, кафе, такси и музеев майские праздники становятся коротким, но очень прибыльным сезоном.
Кроме того, есть и отложенный эффект: отдохнувший сотрудник в следующие два месяца работает продуктивнее.
Напомним, в этом году россиян ждут два блока выходных: с 1 по 3 и с 9 по 11 мая.
