Зона с низким уровнем выбросов появилась на дорогах Алматы: будут ли штрафовать водителей

Как сообщили в управлении экологии и окружающей среды акимата Алматы, с 28 апреля в мегаполисе запустили технический пилотный проект зоны с низким уровнем выбросов (LEZ). Пилот реализуется в квадрате улиц: южнее улицы Богенбай батыра, севернее проспекта Абая, восточнее улицы Желтоксан и западнее проспекта Достык. Оператором проекта является ГКП «Алматы Паркинг».
«На данном этапе система будет работать в тестовом режиме. Ограничения движения, штрафы и плата за въезд для водителей не предусмотрены», — сообщили в ведомстве.
Сообщается, что основная задача внедрения данной зоны — тестирование цифровой инфраструктуры и сбор данных о транспортных потоках и их влиянии на качество воздуха.
В рамках пилота планируются:
- проверка корректной работы умных камер, радарных сенсоров и систем автоматического распознавания транспорта в реальных погодных и транспортных условиях без влияния на водителей;
- синхронизация данных с датчиков качества воздуха с потоком транспорта для создания объективной картины того, как трафик влияет на экологию на конкретном участке;
- настройка защищенных каналов передачи данных и отработка процессов взаимодействия между IT-службами, экологами и специалистами по управлению трафиком. Это позволит создать единую, надежную цифровую платформу до принятия любых регулирующих решений в будущем;
- формирование массива данных для глубокой аналитики городской мобильности и подготовки дальнейшей стратегии развития умного города.
«На этапе пилотирования акцент сделан на отработке технологий без введения ограничительных мер. Речь не идет об ограничении владельцев автотранспортных средств, мы хотим протестировать саму технологию, проверить, насколько корректно датчики собирают информацию, как быстро системы обмениваются данными и насколько готова инфраструктура. Мы строим надежный цифровой фундамент, который в будущем поможет делать воздух в нашем городе чище, опираясь на точные данные, а не на предположения», — пояснили в управлении.
Тестовый период продлится до 31 декабря 2026 года. Движение на указанных участках будет осуществляться в штатном режиме.