Пермские университеты приостановили занятия из-за угрозы беспилотников

В Пермском государственном университете отменили занятия на текущий день на фоне угрозы, связанной с возможным появлением беспилотников. Руководство вуза также перевело сотрудников на удалённый формат работы.
«Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники! Пермский университет принял решение об отмене учебных занятий на сегодня. Работа сотрудников переведена в дистанционный режим», — сообщили в пресс-службе вуза.
Так же студентов Пермского филиала РЭУ имени Плеханова перевели на удаленный формат обучения.
Напомним, утром 30 апреля в Пермском крае объявили режим «Беспилотная опасность». Первый раз его ввели в 6:10, но спустя некоторое время отменили. Однако уже в 7:44 ограничения были введены повторно.