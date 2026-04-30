В Красноярском крае открыли прием заявок на субсидии для агропромышленного комплекса

В Красноярском крае стартовал отбор на получение господдержки для аграриев. Предприятиям компенсируют часть затрат на реализацию крупных инвестиционных проектов. Как сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона, отбор заявок продлится до 19 мая. Рассчитывать на помощь смогут сельхозпроизводители, реализовавшие проекты стоимостью свыше 150 млн рублей. На эти цели из краевого бюджета предусмотрено более 583 млн рублей. Субсидии направлены на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов, а также на приобретение техники, оборудования и племенного материала. Размер компенсации при создании объектов может составлять от 15 до 50 процентов. В числе приоритетных направлений остаются производство пищевой продукции, развитие животноводства, овоще- и картофелеводства, селекция и семеноводство, а также хранение и переработка зерновых и масличных культур. Инвестпроекты в этих сферах способствуют выполнению национальных целей, обозначенных президентом России до 2030 года: росту объемов производства, укреплению экспортного потенциала агропромышленного комплекса, обеспечению продовольственной безопасности и повышению качества жизни на селе, — отметил министр сельского хозяйства края Дмитрий Воропаев. Для получения субсидии предприятиям необходимо выполнить ряд условий. В частности, объект должен быть введен в эксплуатацию не позднее пяти лет после получения разрешения на строительство, а также при модернизации срок реализации проекта не должен превышать трех лет. Обратиться за компенсацией можно в течение трех лет после завершения проекта, дополнительно допускается включение затрат на технику, оборудование и племенную продукцию, не учтенных в смете.