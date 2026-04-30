В Краснодарском крае выявляют только завозную малярию

Несмотря на наличие в Краснодарском крае переносчиков малярии, регион остается свободным от внутренних очагов этого заболевания. О ситуации с малярийными комарами и рисках для жителей Кубани рассказал зоолог Владимир Гладун.
По словам эксперта, в России обитает семь видов комаров рода Anopheles (всего их в мире около сотни), и все они представлены в Краснодарском крае. В середине 20 века популяцию насекомых удалось существенно сократить, а саму болезнь — победить. Однако со временем численность комаров восстановилась до прежних значений.
Главная причина отсутствия местных случаев заражения — отсутствие самого возбудителя в окружающей среде. Кубанские комары не рождаются с малярией, они могут лишь переносить ее от больного человека к здоровому.
Все случаи малярии, которые ежегодно фиксируют медики в Краснодарском крае, являются завозными.
«Люди привозят малярию из Африки, Юго-Восточной Азии, Средней Азии и стран бывшего СНГ», — рассказала зоолог kuban.aif.ru.
Зоолог отметил серьезную проблему: не все приезжие, вставшие на медицинский учет, доводят курс лечения до конца. Именно недолеченные пациенты становятся потенциальными источниками заражения. При совпадении определенных климатических условий и наличии таких носителей в регионе могут снова возникнуть природные очаги малярии, которые были ликвидированы десятилетия назад.