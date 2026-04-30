Куда сходить в Ростове на майских праздниках в 2026 году?

В четверг, 30 апреля, состоится премьерный концерт «Симфонические премьеры в XXI веке». Прозвучит автобиографическая симфония Nº1 Леонида Клиничева. Это произведение, созданное выдающимся композитором, является глубокой личной исповедью мастера, где переплетаются нити его судьбы с историей страны. Также на концерте будет российская премьера концерта для фортепиано, струнного квартета и оркестра «Анабасис» известного композитора и учёного Геннадия Ровнера. Альбом был записан летом 2025 года. В третьей части прозвучит написанная в 1964 году «Героическая увертюра» композитора Алемара Карамановаровеие. Она посвящена героическому освоению космоса советским человеком.