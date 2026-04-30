Куда сходить в Ростове на майских праздниках в 2026 году?

В 2026 году в донской столице не будет традиционной первомайской демонстрации, а также эстафеты. Однако к майским праздникам в Ростове-на-Дону подготовили новые программы, спектакли и концерты.
Rostov.aif.ru представляет подробную афишу мероприятий, которые можно посетить в выходные дни.
Ростовский государственный музыкальный театр (6+).
В четверг, 30 апреля, состоится премьерный концерт «Симфонические премьеры в XXI веке». Прозвучит автобиографическая симфония Nº1 Леонида Клиничева. Это произведение, созданное выдающимся композитором, является глубокой личной исповедью мастера, где переплетаются нити его судьбы с историей страны. Также на концерте будет российская премьера концерта для фортепиано, струнного квартета и оркестра «Анабасис» известного композитора и учёного Геннадия Ровнера. Альбом был записан летом 2025 года. В третьей части прозвучит написанная в 1964 году «Героическая увертюра» композитора Алемара Карамановаровеие. Она посвящена героическому освоению космоса советским человеком.
Ростовская государственная филармония (6+).
В пятницу, 1 мая, Ростовский академический симфонический оркестр сыграет хиты 1980-х и 90-х в рамках концерта «Супер-диско». Дирижером выступит Надежда Павловская.
Камерный театр «ТЕГ» (18+).
В субботу, 2 мая, здесь пройдёт премьера спектакля «Дом Бернарды Альбы» по трагедии Федерико Гарсии Лорки. На малой сцене расскажут о деспотичной вдове, которая навязывает своим пяти дочерям строгий восьмилетний траур. Запреты, изоляция и отсутствие мужчин создают накал страстей вокруг одного единственного жениха, что приводит к драматическим последствиям. Пьеса, основанная на реальных событиях, глубоко исследует темы подавления женской природы, деспотизма и разрушительной силы фанатичного следования традициям.
Лорка мастерски раскрывает внутренние конфликты своих героинь, подчеркивая их стремление к свободе и любви.
Гребной канал «Дон» (6+).
Все праздничные дни на акватории канала будет проходить чемпионат по ловле рыбы донной удочкой. А второго и третьего мая будут соревнования по пляжному волейболу среди юношей и девушек до 19 лет.
Особняк 1898 (6+).
В проекте «Магия свечей» вечером в субботу, 2 мая, прозвучит музыка Вивальди и аргентинского композитора XX века Пьяццоллы.