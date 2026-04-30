Из бюджета Красноярского края выделят более 580 млн рублей на поддержку инвестпроектов в агропромышленном комплексе

В Минсельхозе Красноярского края стартовал отбор на получение субсидии для возмещения части затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе по приоритетным направлениям государственной поддержки. Заявки принимаются до 19 мая 2026 года.
На поддержку по данному направлению могут рассчитывать сельхозтоваропроизводители, реализовавшие проекты стоимостью более 150 млн рублей. На эти цели из регионального бюджета выделено более 583 млн рублей.
«В числе приоритетных направлений — производство пищевой продукции, развитие животноводства, овоще- и картофелеводства, селекции и семеноводства, а также хранение и реализация зерновых и масличных культур. Реализация инвестпроектов в этих сферах способствует выполнению национальных целей, обозначенных президентом России до 2030 года: росту объемов производства, укреплению экспортного потенциала агропромышленного комплекса, обеспечению продовольственной безопасности и повышению качества жизни на селе», — отметил министр сельского хозяйства Красноярского края Дмитрий Воропаев.
В рамках этого направления поддержки аграриям могут компенсировать часть затрат на строительство, модернизацию или реконструкцию объектов, приобретение техники, оборудования и племенного материала. При возмещении части затрат на создание объекта ставка установлена в пределах от 15 до 50% в зависимости от направления объекта.
Для получения субсидии предприятиям АПК необходимо выполнить ряд условий. Объект должен быть введен в эксплуатацию не позднее 5 лет после получения разрешения на строительство. В случае модернизации период реализации проекта должен занимать три года. При этом обратиться за поддержкой возможно в течении трех лет после завершения реализации проекта.
Дополнительно могут быть заявлены затраты на приобретение племенной продукции, техники и оборудования вне сметы.