Экс-глава пермского департамента транспорта стал совладельцем строительной компании

Бывший начальник департамента транспорта администрации Перми Роман Залесинский стал владельцем 80% долей в ООО «Фирма “Трест 12”». Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». Компания зарегистрирована в Самаре в 1997 году. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. Как говорится на сайте компании, «Трест 12» участвовал в строительстве нескольких многоэтажных жилых домов, а сейчас выступает в роли застройщика ЖК «Комфорт». Уставный капитал компании составляет 12,7 тыс. руб. В прошлом году выручка составила 7 тыс. руб., чистая прибыль — 769 тыс. руб.