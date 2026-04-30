Великобритания и еще девять европейских стран договорились о создании объединенных военно-морских сил (ВМС) на севере Европы в качестве дополнения к флоту НАТО, чтобы якобы противостоять угрозам со стороны России. Об этом пишет The Guardian.
Как передает издание, о создании объединенных военно-морских сил сообщил глава Королевского военно-морского флота Великобритании Гвин Дженкинс, заявив, что это необходимо «для сдерживания будущих угроз со стороны России с открытой морской границы на севере».
Сообщается, что в объединение с Великобританией вступят Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, а также страны Балтии. Они займутся совместной подготовкой и обучением.
Дженкинс утверждает, что создание многонациональных ВМС поможет повысить координацию и готовность к возможным операциям. В случае необходимости управление объединенными силами будут осуществлять из штаба Вооруженных сил (ВС) Великобритании.
Накануне председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что западные страны «прекрасно понимают, что Россия не хочет войны». По его словам, они боятся возможного появления альтернативной модели мироустройства.