Британия объявила о создании объединенных военно-морских сил: какие страны войдут в группу

Десять стран Европы создадут объединенные ВМС в дополнение к флоту НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Великобритания и еще девять европейских стран договорились о создании объединенных военно-морских сил (ВМС) на севере Европы в качестве дополнения к флоту НАТО, чтобы якобы противостоять угрозам со стороны России. Об этом пишет The Guardian.

Как передает издание, о создании объединенных военно-морских сил сообщил глава Королевского военно-морского флота Великобритании Гвин Дженкинс, заявив, что это необходимо «для сдерживания будущих угроз со стороны России с открытой морской границы на севере».

Сообщается, что в объединение с Великобританией вступят Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, а также страны Балтии. Они займутся совместной подготовкой и обучением.

Дженкинс утверждает, что создание многонациональных ВМС поможет повысить координацию и готовность к возможным операциям. В случае необходимости управление объединенными силами будут осуществлять из штаба Вооруженных сил (ВС) Великобритании.

The Guardian обратила внимание, что США не станут частью объединения, но рассматривается возможность участия Канады.

Накануне председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что западные страны «прекрасно понимают, что Россия не хочет войны». По его словам, они боятся возможного появления альтернативной модели мироустройства.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше