Волгоградские медики рассказали о состоянии пострадавшего при атаке БПЛА

Врачи оценивают состояние мужчины, который попал под удар украинских беспилотников в Волгоградской области, как стабильное. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комитет здравоохранения региона.
По информации ведомства, 65-летний пострадавший мужчина госпитализирован в Урюпинскую ЦРБ. Он находится в травматологическом отделении в состоянии средней степени тяжести.
Напомним, вчера, в ночь на 30 апреля Волгоградская область подверглась масштабному налету БПЛА. Власти региона сообщили, что в Алексеевском районе поврежден частный дом, пострадал местный житель, который с осколочным ранением ноги был доставлен в больницу.