Поезда сорваны из-за остановки на Крымском мосту — задержки до 4,5 часа

После временной остановки движения на Крымском мосту из графика выбились восемь поездов «Таврия». Часть составов отстает более чем на четыре часа.

На направлении в Крым задерживаются рейсы из Минеральных Вод, Москвы и Санкт-Петербурга. Речь идет о поездах, следующих в Симферополь, Севастополь и Евпаторию. Время отклонения составляет от 2,5 до 4,5 часа.

С обратной стороны также фиксируются сбои. Составы из Евпатории, Севастополя и Симферополя в сторону Москвы идут с задержкой от получаса до 3,5 часа.

Перевозчик предупреждает, что время в пути может меняться. Информацию о прибытии пассажирам передают начальники поездов по мере поступления данных.

Ночью 30 апреля движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывали.

Ранее мы писали, что в поселке Октябрьский Арамильского района Свердловской области на мосту над Челябинским трактом спасли собаку, прикованную цепью к железнодорожным путям. Животное заметил проезжавший водитель и сообщил в службу помощи «Зооспас».

На место выехали волонтеры. К их прибытию рядом находился грузовой состав, к участку подходил еще один поезд. Машинист применил экстренное торможение.

По данным участников спасения, собака прижалась к земле вдоль рельсов и не пыталась вырваться, что позволило избежать гибели.

Животное выжило, однако получило травмы — перелом пальца и рану с абсцессом. Сейчас оно находится под наблюдением волонтеров.

