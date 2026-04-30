24-летняя нижегородка продала авто и перевела мошенникам почти 1 млн рублей

Мошенники заставили нижегородку продать автомобиль и перевести им все вырученные средства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Аферисты связывались с 24-летней жительницей областного центра под видом сотрудников различных государственных служб. За три дня они убедили девушку в том, что от ее имени якобы оформлена доверенность на получение кредита. Чтобы отменить сомнительную операцию, она стала следовать всем указаниям собеседников.
По информации ведомства, нижегородка продала машину за 930 000 рублей и перевела всю сумму на неустановленные счета через банкомат в торговом центре. После этого аферисты перестали выходить с ней на связь.
Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
