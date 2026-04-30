Хабаровские пловцы школы «Дельфин» взяли 20 медалей в Южно-Сахалинске

Воспитанники хабаровской спортивной школы олимпийского резерва «Дельфин» выиграли 20 наград на межрегиональных соревнованиях по плаванию в Южно-Сахалинске (6+). Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Турнир прошёл в 50-метровом бассейне Центра водных видов спорта «Волна» и собрал 450 участников из шести дальневосточных регионов: Камчатки, Забайкалья, Приморья, Хабаровского края, Амурской и Сахалинской областей. Хабаровчане привезли в основном молодёжный состав, поэтому второе место в неофициальном командном зачёте тренеры считают успехом.
На дистанции 800 метров вольным стилем весь пьедестал достался воспитанницам «Дельфина»: победила Эмилия Зельдман, второй стала Алика Давыденко, третьей финишировала Олеся Копылова. Эмилия Зельдман в общей сложности завоевала три золотых и одну бронзовую медаль, а Ростислав Баранов — два золота и два серебра. По две медали на разных дистанциях получили Владислав Шатравко, Иван Шептецкий и Тимофей Крылов. Артём Овсянников и Марк Пожидаев стали обладателями золотых наград.
«Мы привезли не первый состав — в основном молодёжь. Из сильнейших только Эмилия Зельдман, она и выиграла практически все свои дистанции. Среди 28 команд — мы вторые. У нас перспективные, способные пловцы. Так что, я думаю, по рейтингу они пройдут на дальнейшие Всероссийские соревнования», — рассказал тренер СШОР «Дельфин» Михаил Бережанский.
Для возрастной группы 12−13 лет эти старты служили отбором на Всероссийские соревнования «Весёлый дельфин», которые пройдут в Казани в конце мая. Ближайший турнир по плаванию — Первенство Хабаровского края — состоится в краевой столице с 13 по 15 мая.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru