Трамп назвал бывшего главу ФБР Коми грязным копом

По словам Трампа, действия Коми на посту главы Федерального бюро расследований способствовали формированию опасной ситуации внутри американской политики. В частности, по словам американского лидера, экс-директор ФБР якобы вмешивался в выборы 2016 года и пытался помочь кандидату от демократов Хиллари Клинтон.
«Он и ему подобные создали огромную опасность для политиков и других. Коми — продажный коп», — заявил Трамп.
Напомним, недавно Коми предстал перед федеральным судом в Вирджинии. Ему предъявили обвинения в угрозах в адрес президента. Поводом стала публикация фотографии с числами 86 и 47, которые, по версии следствия, могли быть интерпретированы как намек на устранение действующего главы государства.
Сам Коми вину не признал. После короткого заседания он был отпущен без ограничений, а его адвокаты заявили о намерении обжаловать действия Минюста, назвав преследование выборочным.
Немногим ранее Трамп критиковал и своего предшественника Барака Обаму. В своих публикациях он сравнил состояние ключевых объектов Вашингтона при разных администрациях и заявил, что до него столица была приведена в упадок. В качестве подтверждение действующий глава Белого дома прикрепил фото.