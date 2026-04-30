Трамп назвал бывшего главу ФБР Коми грязным копом

Трамп прокомментировал суд над экс-главой ФБР Джеймсом Коми.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп назвал бывшего директора ФБР Джеймса Коми «грязным копом» и обвинил его в создании угроз для политиков. С соответствующим заявлением американский лидер выступил в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, действия Коми на посту главы Федерального бюро расследований способствовали формированию опасной ситуации внутри американской политики. В частности, по словам американского лидера, экс-директор ФБР якобы вмешивался в выборы 2016 года и пытался помочь кандидату от демократов Хиллари Клинтон.

«Он и ему подобные создали огромную опасность для политиков и других. Коми — продажный коп», — заявил Трамп.

Напомним, недавно Коми предстал перед федеральным судом в Вирджинии. Ему предъявили обвинения в угрозах в адрес президента. Поводом стала публикация фотографии с числами 86 и 47, которые, по версии следствия, могли быть интерпретированы как намек на устранение действующего главы государства.

Сам Коми вину не признал. После короткого заседания он был отпущен без ограничений, а его адвокаты заявили о намерении обжаловать действия Минюста, назвав преследование выборочным.

Немногим ранее Трамп критиковал и своего предшественника Барака Обаму. В своих публикациях он сравнил состояние ключевых объектов Вашингтона при разных администрациях и заявил, что до него столица была приведена в упадок. В качестве подтверждение действующий глава Белого дома прикрепил фото.

