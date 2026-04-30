Энергетики «Россети Центр» провели урок электробезопасности для школьников

Специалисты филиала «Россети Центр» — «Воронежэнерго» провели урок по электробезопасности для учеников 4 класса школы № 107 им. К. Д. Ушинского города Воронежа.
Сотрудники «Воронежэнерго» объяснили школьникам, как важно в школе, дома и на улице строго соблюдать правила электробезопасности, особенно вблизи энергообъектов. Ребятам напомнили, что нельзя пользоваться неисправными электроприборами, а также пытаться самостоятельно их отремонтировать. Запрещается проникать внутрь энергообъектов или играть рядом с ними, приближаться к оборванному проводу, прятаться под одиноко стоящими деревьями во время грозы.
О неисправности энергооборудования необходимо сообщить взрослым или позвонить на круглосуточную горячую линию энергетиков «Светлая линия»: 8−800−220−0−220 (звонок бесплатный).
Энергетики показали школьникам, как оказать первую помощь пострадавшему от электрического тока и при других несчастных случаях. Также ребята посмотрели мультфильм на тему электробезопасности. Никто из детей не остался равнодушным к теме урока, ребята активно задавали вопросы, обсуждали потенциально опасные случаи.
Мультфильмы и комиксы на тему профилактики детского электротравматизма можно найти на странице героини мультфильма Маши Лампочкиной в ВК.
Для энергетиков уроки в целях предотвращения детского электротравматизма стали уже традиционными. Особенно активно эта работа ведется накануне летних каникул.