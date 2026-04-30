Энергетики «Россети Центр» провели урок электробезопасности для школьников

Сотрудники «Воронежэнерго» объяснили школьникам, как важно в школе, дома и на улице строго соблюдать правила электробезопасности, особенно вблизи энергообъектов. Ребятам напомнили, что нельзя пользоваться неисправными электроприборами, а также пытаться самостоятельно их отремонтировать. Запрещается проникать внутрь энергообъектов или играть рядом с ними, приближаться к оборванному проводу, прятаться под одиноко стоящими деревьями во время грозы.